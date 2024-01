Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale a invité, jeudi dans un communiqué, l'ensemble des organisations syndicales enregistrées à se rapprocher de ses services pour récupérer les identifiants d'accès à la plateforme numérique "Tamthiliya" dédiée à l'appréciation des éléments de leur représentativité syndicale.

"Dans le cadre de l'application des dispositions de loi N 23-02 du 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical, ainsi que les dispositions du décret exécutif N 23-359 du 17 avril 2023 fixant les modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales et le contenu des indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents, notamment les dispositions de l'article 5, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale porte à la connaissance de l'ensemble des organisations syndicales enregistrées le lancement de la nouvelle version de la plateforme numérique +Tamthiliya+ dédiée à l'appréciation des éléments de leur représentativité syndicale".

A cet effet, le ministère invite les organisations syndicales enregistrées à se rapprocher de ces services, sis à 44 rue Mohamed Belouizdad, pour récupérer les identifiants d'accès à la plateforme numérique, à savoir, le nom d'utilisateur et le mot de passe, et ce, le dimanche 28 et le lundi 29 janvier 2024".

"En cas d'empêchement du président ou du secrétaire général de l'organisation syndicale, il peut déléguer, par écrit, un représentant pour les récupérer, muni du sceau de ladite organisation et d'une carte d'identité nationale", note la même source. Le ministère rappelle aux organisations syndicales qu'elles sont tenues d'"introduire les informations relatives à leurs adhérents sur la même plateforme à partir du 1er février 2024", sachant qu'elles pourront accéder à la plateforme numérique via le lien https://tamthiliya.mtess.gov.dz/. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale rappelle que les organisations syndicales "qui ne fournissent pas les éléments d'appréciation de leur représentativité dans le délai imparti soit trois mois à compter du 1er février 2024, seront considérées comme non représentatives, et ce, conformément aux dispositions de l'article 160 de la loi N 23-02 et des articles 5 et 6 du décret exécutif N 23-359 susmentionnés".