Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, a annoncé sa démission aux joueurs dans le vestiaire, à l’issue de la défaite concédée mardi soir face à la Mauritanie (0-1) au stade de la Paix de Bouaké, synonyme d’élimination dès le premier tour de la CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier- 11 février), a appris l’APS auprès d’une source officielle.

En poste depuis août 2018, Belmadi a tenu à saluer ses joueurs, un par un, après avoir échoué à qualifier les "Verts" aux 1/8es de finale de cette compétition pour la deuxième fois de rang, après l’édition 2021 disputée au Cameroun, précise la même source.

Le coach national devrait officialiser sa démission une fois de retour au pays, explique cette même source. La sélection algérienne a entamé le tournoi en se faisant tenir en échec d’abord par l’Angola (1-1) puis par le Burkina Faso (2-2), avant de s’incliner, à la surprise générale face à la Mauritanie, alors qu’elle avait besoin d’un nul pour se qualifier.

Les Mauritaniens signent leur premier succès en phase finale, et une qualification historique au prochain tour. Au classement final du groupe D, l’Algérie a terminé à la 4e et dernière place avec 2 unités, derrière l’Angola (7 pts), le Burkina Faso (4 pts), et la Mauritanie (3 pts).