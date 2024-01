L'entraineur de la sélection algérienne de para-volley, Abdelkader Kefif a assuré que son équipe se prépare convenablement, pour le Championnat d'Afrique des nations (Lagos du 29 janvier au 3 février 2024), qualificatif aux Jeux Paralympiques de Paris-2024, et que le groupe est "très motivé" et "jouera crânement" ses chances de qualification au rendez-vous paralympique.

L'équipe est depuis le 14 janvier en regroupement au centre de préparation à Chlef, avec un effectif de douze joueurs et avec le retour de l'ancien capitaine Kacem Kabli, dont l'apport devra être très bénéfique pour le groupe. "L'optimisme est de rigueur. L'équipe est très motivée et elle jouera crânement ses chances pour arracher cette qualification aux Jeux Paralympiques de Paris-2024, qui sera historique pour l'Algérie et pour les joueurs", a déclaré l'entraineur Abdelkader Kefif, tout en reconnaissant que la mission " reste très difficile, en présence de l'Egypte (vice-championne du monde), du Rwanda (9e de la même compétition), et d'autres sélections sur lesquelles nous n'avons pas d'informations".Les joutes de Lagos permettront au champion de bénéficier du seul billet offert à l'Afrique.

Mais si l'Egypte, déjà qualifiée aux JP, grâce à sa 2e place en Coupe du monde au Caire en novembre dernier, atteint la finale du championnat d'Afrique, cela permettra au finaliste de prendre le billet de Paris. Pour préparer les championnats d'Afrique au Nigeria, la sélection algérienne devait, tout d'abord, jouer des matchs d'applications contre l'Irak en Algérie, avant de se déplacer au Caire pour un stage devant être ponctué par des matchs amicaux avec les vice-champions du monde. " C'était pour nous un calendrier idéal. Mais malheureusement, ce programme est tombé à l'eau pour plusieurs raisons.

Cela nous a poussé à changer de programme et élire domicile au Centre de préparation à Chlef et se contenter de jouer des matchs entre nous (6 contre 6), pour le fait que les meilleurs joueurs du championnat sont en sélection nationale", a expliqué l'entraineur national. Et d'ajouter: " certes, on regrette cet état de fait, mais cela ne va pas trop nous affecter, puisqu'on vient de sortir d'une compétition de haut niveau où on a joué plusieurs matchs intenses.

Donc, notre repère sera la dernière coupe du monde, et on va visionner les matchs de nos adversaires de Lagos pour étudier leurs points forts et faibles", a assuré Kefif. Au Nigeria, l'Algérie évoluera dans le groupe B, aux côtés du Zimbabwe, de la Libye et du Rwanda, alors que le groupe A est composé de l'Egypte, vice-championne du Monde, Kenya, Maroc et Nigeria (pays hôte). Chez les dames, le tournoi regroupera trois sélections seulement: Rwanda, Nigeria et Zimbabwe pour un seul ticket.

"Tout d'abord, il faudrait passer le cap du 1er tour, en bonne position pour éviter, en demi-finale, l'Egypte, qui va surement clôturer, leader de son groupe. A partir de là si tout va bien, on peut mettre le paquet sur notre demi-finale, c'est le scénario idéal pour nous, mais ce n'est que sur place, qu'on verra mieux", a expliqué l'entraineur national, en attendant de connaitre le programme des matchs.

Pour rappel, la sélection algérienne avait pris part en novembre dernier au championnat du monde de para-volley au Caire, et avait terminé le tournoi 11e, devant l'Angleterre et l'Inde, après une absence de toutes les compétitions depuis 2019. Au cours de

ce mondial, l'équipe algérienne avait remporté deux succès lors des matchs de classement, face respectivement à l'Angleterre 3-0 (25-21, 25-17, 26-24) et l'Inde 3-0 (25-15, 25-8, 25-11), contre deux défaites lors de la phase de poules, devant le Japon 1-3 (26-28, 25-18, 25-21, 25-13) et l'Iran 3-0 (25-5, 25-10, 25-10), terminant 3e et dernier du groupe B qui a qualifié les deux premiers aux quarts de finale.