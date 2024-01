Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Yémen, Arturo Besegan, a déclaré que le pays, après près d’une décennie de conflit, connaît l’une des pires crises humanitaires au monde.

Besegan a souligné mardi lors d’une conférence de presse au bureau des Nations unies à Genève que «des millions d’enfants au Yémen sont nés dans un environnement de guerre et que beaucoup d’entre eux ont grandi en étant témoins de conflits».

Il a poursuivi en disant : «Le peuple yéménite a subi de profondes destructions, la faim et la violence. Il mérite une vie de paix et de progrès». Il a ajouté : «Cette année, 17,8 millions de personnes au Yémen ont besoin d’une aide sanitaire et 2,4 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition. Seuls 51% des établissements de santé fonctionnent à pleine capacité, et 36% d’entre eux fournissent des services limités».