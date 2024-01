La sélection nationale algérienne des moins de 20 ans (U20) effectuera son deuxième stage de préparation de l'année 2024, du 28 janvier au 2 février, au Village Olympique d'Oran, a indiqué mardi la Fédération algérienne de football (FAF).

Le sélectionneur national, Yacine Manaa, a convoqué 29 joueurs évoluant dans le championnat local pour une revue approfondie de l'effectif. Au cours de ce regroupement, l'équipe nationale U20 sera soumise à un programme biquotidien. Les sessions d'entraînement débuteront à 9h00 du matin sur la pelouse synthétique du Village Olympique, suivies d'une autre séance à 17h00 sur le terrain annexe du stade de Miloud Hadefi.

L’objectif de ce stage est de préparer l’équipe algérienne pour les futures échéances, notamment le Tournoi UNAF U20 qualificatif à la CAN prévu en octobre2024, et d'offrir une opportunité aux joueurs issus du championnat national de s'illustrer et de permettre au sélectionneur de mieux évaluer les talents disponibles, précise l'instance dans un communiqué publié sur son site officiel.

Pour rappel, la sélection algérienne des moins de 20 ans avait pris part en novembre 2023 au tournoi de l'UNAF de la catégorie. Elle avait concédé quatre défaites en autant de matchs : face à la Tunisie (2-4), le Maroc (2-3), l'Egypte (0-3), et la Libye (3-4), terminant à la 5e et dernière place au classement avec 0 point. Le titre est revenu à la Tunisie, grâce à sa victoire face à l'Egypte (4-2).