Cent cinquante (150) interventions chirurgicales dans les spécialités de gynécologie-obstétrique et d’ophtalmologie sont programmées à l’hôpital d’Ain Mrane, nord-ouest de Chlef, dans le cadre des Journées médico-chirurgicales ouvertes, dimanche, au niveau de cet établissement, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Santé et de la population (DSP).

Ces Journées médico-chirurgicales qui se poursuivront jusqu’au 3 février prochain, sont organisées par le secteur de la santé de Chlef en coordination avec l’association algérienne «Imal El-Mostakbal « et l’association humanitaire «Avenir Suisse», a indiqué le chargé de communication de la DSP, Nouis Zakaria. Le programme de ces journées se répartit en deux phases. La première, prévue du 21 au 26 janvier, est consacrée aux interventions en gynécologie-obstétrique, au profit de 40 patientes, qui bénéficieront, notamment, d’hystérectomies et de traitement du prolapsus utérin. La seconde phase du programme s’étalera du 27 janvier au 3 février, et profitera à 110 malades qui bénéficieront d’interventions chirurgicales en ophtalmologie.

Ces interventions seront réalisées par une mission médicale mixte englobant des spécialistes, des chirurgiens, des paramédicaux et des médecins réanimateurs et anesthésistes algériens et suisses. La démarche vise «la promotion des prestations médicales et l’échange d’expériences entre différentes équipes médicales», selon la même source. Toujours au titre de ces Journées, la mission médicale va également effectuer des examens en gynécologie-obstétrique au profit de 30 patientes/jour, en moyenne. Les patientes nécessitant une intervention chirurgicale seront opérées, a souligné M. Nouis. Dans le même sillage, l’association des médecins privés de Chlef a programmé l’organisation, les 9 et 10 février prochains, d’une Journée de formation sur le cancer de la prostate, au profit des médecins généralistes et spécialistes, durant laquelle une campagne de dépistage précoce de cette pathologie sera menée au profit de 300 personnes, au niveau de l’hôpital des «Sœurs Bedj» de Chlef.