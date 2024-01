Le nouvel hôpital d’une capacité de 120 lits à Guerrara (120 Km au nord/est de Ghardaïa) a été récemment mis en service, a-t-on appris lundi des responsables de la direction de la santé de la wilaya. «Doté et équipé d’un matériel médical et biotechnologique le plus moderne, ce nouveau établissement hospitalier devra permettre d’augmenter la capacité litière et clinique de la région nord de la wilaya de Ghardaïa et des wilayas limitrophes», a déclaré à l’APS, le directeur de la santé, Dr Ahmed Zenati.

S’inscrivant dans le cadre de la politique sociale amorcée par les pouvoirs publics visant à améliorer la qualité des services médicaux offerts aux patients, cette nouvelle structure hospitalière constitue un important chantier en matière de mise à niveau de l’infrastructure sanitaire de la région, a-t-il fait savoir Cette nouvelle structure hospitalière permettra de répondre aux besoins de la population en matière de prise en charge médicale et aussi de doter les cadres de la santé de capacités nécessaires et de technologie moderne leur permettant d’exercer efficacement et d’une manière remarquable les prestations de santé dans la région de Guerrara.

Elle contribuera à la fois à l’amélioration des services médicaux fournis aux citoyens et à la promotion de la recherche scientifique dans ce domaine, a souligné, Dr Zenati. Edifié sur une superficie de plus de 8 ha pour accueillir 120 patients, pour un coût de plus de 2,8 milliards DA, cet établissement hospitalier a connu un retard considérable depuis le lancement des travaux de sa réalisation en 2009 suite au désistement des entreprises de réalisation, a-t-il rappelé .

La mise en services de cette structure médicale de haut niveau permet de pallier le déficit de l’offre médicale, d’alléger la pression sur les établissements médicaux du chef- lieux de wilaya et d’accompagner la demande croissante sur les services de santé pour toute la région du sud. Elle est dotée des services de spécialités chirurgicales, spécialités médicales, de réanimation et des urgences ainsi que de diagnostique (Imagerie médicale, laboratoire).

Le directeur de la santé de Ghardaia a exhorté «l’ensemble des cadres médicaux et partenaires à veiller à préserver cette structure de santé et leurs équipements, ainsi que leur entretien, en raison des grands efforts consentis par les pouvoirs publics pour sa réalisation».

Les pouvoirs publics ont mis en œuvre un nombre d’actions visant à améliorer les conditions d’hospitalisation et les services médicaux fournis au citoyen ainsi que la modernisation des outils de gestion et l’amélioration de la qualité des produits et prestations pharmaceutiques. L’ancien hôpital de Guerrara gardera parallèlement à l’ouverture du nouvel hôpital, ses activités avant de le transformer en une unité de santé de proximité, selon la même source.