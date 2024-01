La direction de la Protection civile de la wilaya de Tiaret a organisé mardi, en collaboration avec les autorités locales, un exercice de simulation d’une crue de Oued Rhiou à proximité de la commune de Mghila (Tiaret), a-t-on appris des organisateurs.

Le chargé d’information à la direction de la Protection civile, le Commandant Rabah Boukhari, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel du secteur, conformément au décret exécutif no 59/19 du 10 février 2019 fixant les modalités d’élaboration des plans d’organisation des secours (Orsec) et leur gestion.

Le scénario de la manœuvre a porté sur la disparition de cinq personnes emportées par les eaux de Oued Rhiou, suite à des pluies torrentielles, ainsi que l’infiltration des eaux dans les habitations au sein du tissu urbain et d’autres rurales, nécessitant l’annonce d’un état d’alerte et l’activation du plan de secours. La direction de la Protection civile a mobilisé environ 50 agents, dont des plongeurs, et 15 véhicules pour diverses missions et utilisations, en plus de représentants de 13 organismes tels que les services de sûreté, de la santé, de l’habitat, des transports et du commerce, où chaque secteur gère le module qu’il supervise, selon un plan intégré et coordonné.

Le commandant Boukhari a expliqué que le choix a été porté sur la commune de Mghila car ayant enregistré d’importantes inondations en 2018, afin de déterminer l’état de disponibilité des agents du poste avancé de la Protection civile, mis en service fin 2023 dans la daïra de Mghila.

Il a ajouté qu’une réunion d’évaluation est prévue, dans la soirée, pour déterminer les points forts et la faiblesse de chaque secteur, afin d’y remédier, tout en sensibilisant et informant les nouveaux responsables de leurs missions dans pareilles situations.