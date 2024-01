Plus de 5.000 quintaux d’oignons secs produits dans la wilaya de Mascara ont été exportés, dernièrement, vers la Tunisie et la Libye, a-t-on appris mardi, du wali Farid Mohamedi. Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de lancement de la saison de culture des légumineuses dans la wilaya, M. Mohamedi a souligné que plus de 5.000 qx d’oignons secs produits dans la région ont été exportés, dernièrement, vers les pays frères, la Tunisie et la Libye, signalant qu’une forte production d’oignons secs a été enregistrée lors de la saison agricole écoulée.

Le même responsable a précisé que des agriculteurs activant au niveau de la plaine de Ghriss ont présenté des demandes pour exporter l’oignon sec et ont bénéficié de permis d’export vers la Tunisie et la Libye.

Pour sa part, le wali a annoncé le lancement, dans les prochains jours, de l’opération d’exportation d’une quantité d’ail produite dans la wilaya, ajoutant que Mascara a enregistré une production abondante d’ail, lors de la saison agricole écoulée. Le wali Farid Mohamedi a, d’autre part, donné le coup d’envoi de la saison de culture de légumineuses au niveau de l’exploitation agricole relevant de l’entreprise de transformation viticole Sotravit de la région d’Ouled Merah, dans la commune de Ghriss. Selon les explications fournies par le Directeur des Services Agricoles, Mohamed Djebiri, 7.000 hectares de terres ont été réservés à la culture des légumineuses à travers différentes communes de la wilaya au titre de la saison agricole en cours, répartis entre 2.900 ha réservés pour les pois chiches, 200 ha pour les lentilles, 2.150 ha pour les petits pois et 1.750 has pour les fèves.

Le wali de Mascara a insisté sur la nécessité de réussir le programme de culture de légumineuses dans la wilaya, à travers l’exploitation de toutes les terres emblavées, durant la saison agricole en cours, outre l’importance de permettre aux agriculteurs adhérents à ce programme de bénéficier de l’accompagnement et des moyens nécessaires, dont les engrais et les semences.