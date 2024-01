La wilaya de Tlemcen a consacré un portefeuille foncier d’une superficie de 351 hectares pour accueillir de nouveaux programmes d’habitat, a-t-on appris du directeur de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction.

Rachid Belkadi a indiqué à l’APS que «cette disponibilité foncière (terrains à bâtir) relevant des Domaines de l’Etat a été délimitée sur un total de 500 ha, puis recensée après révision du Plan directeur de l’aménagement et de l’urbanisme (PDAU) de quatre communes, à savoir Tlemcen, Mansourah, Chetouane et Beni Mester, pour accueillir des programmes d’habitat, des équipements publics et des routes».

Ce foncier urbain permettra, selon le même responsable, d’accueillir plus de 30.000 logements de différentes formules, répartis à travers ce nouveau pôle, qui s’étend vers la commune de Beni Mester. Le même interlocuteur a fait observer que «l’opération de préparation du cahier des charges a été entamée, avec l’ouverture des routes à travers cette assiette foncière pour la préparer à accueillir ces projets».

Par ailleurs, la même source a fait savoir que la révision du PDAU et des plans d’occupation des sols (POS) sera entamée, après la constatation de la saturation du pôle urbain, sous la supervision d’une commission paritaire regroupant différents intervenants, dans le but d’organiser l’aménagement, la construction, la préservation du foncier et l’exploitation de certaines poches de terrain et décider de leur destination vers des projets d’habitat ou d’équipements publics.