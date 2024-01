Le ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, a reçu, mardi à Alger, des membres des deux chambres du Parlement, de la circonscription électorale de la wilaya de Laghouat, dont il a écouté les préoccupations relatives au raccordement énergétique des régions de la wilaya, notamment les nouvelles agglomérations, indique un communiqué du ministère.

La rencontre qui a réuni M. Arkab, au siège du ministère, avec MM. Mohamed Khouildi, Khelifa Benslimane, Belmouaze Belkassem, Tayeb Ramdani et Bessas Messaoud, membres des deux chambres du Parlement, en présence de cadres du ministère, a été une occasion pour écouter leurs préoccupations en matière d’énergie et de mines, selon le communiqué.

Les préoccupations portaient sur le raccordement énergétique des régions de la wilaya, notamment les agglomérations nouvelles et rurales, les exploitations agricoles et l’étude de la possibilité du transfère des lignes de moyenne tension, outre, la création de nouvelles agences commerciales de Sonelgaz.

A été évoquée, également, l’étude de la possibilité du transfert du Centre de stockage des bonbonnes de gaz relevant de la société Naftal à la nouvelle wilaya déléguée Aflou, et de la doter de citernes de gaz de propane aux zones isolées. La rencontre a permis d’évoquer quelques projets d’investissement du secteur à la wilaya, tels que les centrales d’énergie solaire, les projets gaziers, le dossier de l’investissement social, la réalisation de nouvelles stations services, la réhabilitation de celles sises à Aflou, outre le renforcement des capacités de distribution de Sirgaz. Pour sa part, le ministre a rappelé que «la wilaya de Laghouat a bénéficié d’importants projets électriques et solaires comme ceux de Gueltet Sidi Saad (200 MW) et de Hassi Delaa (300 MW) dans le cadre du programme mis en place en coordination avec le groupe Sonelgaz. Il a fait état de 1.683 exploitations agricoles alimentées à ce jour en attendant le raccordement des exploitations restantes.

M. Arkab a donné, à la fin de la rencontre, des précisions concernant d’autres dossiers évoqués par les députés, affirmant l’attachement du secteur à la prise en charge des préoccupations légitimes qui permettront l’amélioration du niveau de vie des citoyens, la création des postes d’emploi, la promotion du service public à travers le territoire national, notamment dans les domaines relevant de la compétence du secteur de l’Energie et des mines, a conclu le communiqué.