La Commission européenne et l'Agence spatiale européenne (ESA) ont annoncé mardi avoir sélectionné cinq opérateurs de lancement spatiaux pour mettre en orbite de petits satellites européens, une initiative mise en place pour stimuler la concurrence.

Un contrat-cadre a ainsi été signé avec Arianespace, la société commercialisant les fusées Ariane 6, Vega et Vega-C, ainsi que quatre start-ups qui n'ont pour l'heure pas encore effectué de lancement orbital de leur petite fusée: les allemands Isar Aerospace et Rocket Augsburg Factory (RFA), la britannique Orbex et l'espagnole PLD Space.

Le tir inaugural d'Ariane 6 est prévu entre le 15 juin et le 31 juillet, tandis que la dernière fusée Vega doit être lancée pendant l'été et Vega-C doit faire son retour en vol "avant la fin de l'année" après avoir été clouée au sol en raison d'une défaillance, selon le directeur général de l'ESA Josef Aschbacher.

La sélection de ces cinq fournisseurs dans le cadre du programme "Flight Ticket Initiative" vise à "encourager la création de nouveaux systèmes de lancement européens par le biais d'une concurrence ouverte", selon l'ESA.

L'UE et l'ESA deviendront ainsi des "clients d'ancrage" de ces opérateurs, "encourageant les acteurs européens émergents à mûrir et à offrir leurs services", a estimé le commissaire européen chargé de l'espace, Thierry Breton.

Celui-ci souhaite mettre en place une "préférence européenne claire" au sein de l'Union pour les services de lancement et ainsi éviter le recours à l'américain SpaceX voire aux lanceurs indiens.

Il s'agit notamment de discuter avec les Etats membres de l'UE, "y compris les ministères de la Défense", pour privilégier les lanceurs européens afin de développer l'autonomie européenne dans le secteur spatial, a-t-il expliqué à l'occasion de la conférence spatiale de l'UE, à Bruxelles.