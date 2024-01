La revue "Traduction et langues" paraissant à l’université d’Oran 2 "Mohamed Benahmed" a été indexée dans la base de données mondiale "Scopus", a-t-on appris de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Après cette nouvelle classification "Scopus", parue fin décembre denier, un grand pas a été franchi, intégrant ainsi la base de données mondiale de référence dédiée aux revues scientifiques ayant un niveau d’excellence et dont les critères de classification sont jugés difficiles, a indiqué à l’APS Dr Ouhmiche Ghania, rédactrice en cheffe de cette revue.

Cette revue est la première à l’échelle nationale dans le domaine des sciences humaines et sociales, de littérature et des langues ayant parvenu à cette classification et la troisième au niveau national après l’indexation de deux revues techniques, démontrant ainsi le niveau de performance et de qualité des travaux atteint par cette revue, dont la publication a été lancée en 2002.

La classification de la revue a été faite dans plusieurs bases de données mondiales, à l’instar de "To watch", "Demonition" et "Win R", selon l’enseignante Ouhmiche. Cette revue, traitant des sciences humaines, a été indexée par l’"European Index for the Humanities" (ERIH) + ERIH de l’année 2023, de même que le classement ARCIF.

Il s’agit d’un nouveau classement pour le facteur d’impact et les citations de référence des revues scientifiques arabes (ARCIF) pour l’année 2023, classée également "B", qui l’a qualifié pour être classée dans la catégorie Q1, la plus élevée dans les domaines de littérature et traduction.

Pour sa part, le recteur de l’Université d’Oran 2, Pr Ahmed Chaalal, a estimé que ce classement constitue une étape importante en matière de promotion de la recherche scientifique en sciences sociales et humaines, et contribue à accroître la visibilité de l’université, exprimant sa grande gratitude au personnel qui assure la gestion et la publication de cette revue. Actuellement, selon le même responsable, un grand travail est en cours pour améliorer la visibilité de l’université "en participant davantage dans nos revues aux classifications internationales, en exhortant et en encourageant les chercheurs et les enseignants à publier dans les revues classées au niveau international".

L’université d’Oran 2 "Mohamed Benahmed" compte 29 revues scientifiques, dont 16 à l’actif des laboratoires, 2 revues affiliées au rectorat de l’université et 11 revues publiées par les facultés, a signalé le même responsable, ajoutant que certaines d’entre elles ne paraissent pas régulièrement, alors que d’autres ont pratiquement cessé de paraitre, ce qui nécessite, selon lui, une réorganisation de la gestion de ces produits scientifiques.