La générale de la pièce de théâtre "Madinet El Malahi" (la Cité des loisirs), une mise en garde catégorique adressée aux enfants et à leurs parents, contre les risques d’addiction aux réseaux sociaux, a été présentée, mardi à Alger, devant un public nombreux.

Accueilli au Théâtre d’Alger-Centre, le spectacle, produit par l’association "Anwar Rouiba, pour la Culture et les Arts", a été mis en scène par Walid Hamidi sur un texte de Fatma Zohra Hamidi.

"Madinet El Malahi" raconte en une cinquantaine de minutes l’histoire de "Louaï", campé par le jeune Mahrez Yacine Chaib, un enfant tombé sous l’emprise de l’errance virtuelle des réseaux sociaux, passant son temps à entretenir ses abonnements à différents sites Internet, et à essayer de nouvelles applications.

Ne pouvant se passer de son téléphone intelligent "Louaï" s’isole et se déconnecte de la réalité, ne parlant presque plus à personne sauf quand il est contraint d’affronter l’éternel mécontentement de ses parents qui ne cessaient de le rappeler à l’ordre, ce qu’il percevait comme un harcèlement morale devenu insupportable.

Manipulant démesurément son téléphone comme à ses habitudes, le jeune internaute va se retrouver prisonnier de la toile, après avoir répondu favorablement à une invitation formulée par une application malveillante qui le conviait alors à rejoindre la "Cité des loisirs".

Dans la détresse absolue car voulant revenir à la réalité et retrouver ses parents, "Louaï" sera sauvé par "Booky", personnage d’un vieux sage représentant "le livre", en référence aux origines du Savoir et de l’éthique scientifique, brillamment incarné par Mohamed Aziz Chaabane.

Le spectacle a également été servi par Souad Ouail (dans le rôle de la mère aussi), Alaeddine Bouderradji, Khaoula Kaci et Aziz Kouriba, un ensemble de jeunes comédiens, promis à de belles carrières, en tenues multicolores pour rendre des personnages représentant les réseaux sociaux les plus influant sur les jeunes.

Dans un rythme ascendant, davantage embelli par les chorégraphies hautement esthétiques de Sid Ahmed Draoui, l'ensemble des comédiens a su porter la densité du texte, occupant tous les espaces de la scène.

Œuvre de Abderrezak Habbaz Kouadri, la scénographie était faite d’un éclairage judicieux et un décor multifonctionnel, avec des éléments amovibles servant de mobilier de maison ou suggérant le siège des sites les plus fréquentés par les jeunes enfants.

Ce volet du spectacle se rapportant au théâtre des choses a donné un apport concluant au spectacle, également relevé par la bande son et musique de "Said TGV", qui a réussi à donner à la représentation son aspect festif et divertissant que les nombreuses familles présentes avec leurs enfants, ont très bien apprécié.

"Madinet El Malahi" est le premier spectacle de l’association "Anouar Rouiba, pour la Culture et les Arts", qui compte à son actif quelques animations artistiques de proximité dans le registre clownesque notamment.