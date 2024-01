Le Los Angeles Times, le grand quotidien américain de la côte ouest créé il y a 142 ans, va licencier plus d'un cinquième de sa rédaction, soit au moins 115 personnes, a annoncé mardi le journal, en grande difficulté financière.

La direction du titre avait déjà annoncé jeudi "prévoir des licenciements" pour réduire son budget de fonctionnement, nouvel exemple de la profonde crise qui frappe la presse américaine. Quelque 90% des salariés syndiqués du journal avaient alors vendredi cessé de travailler en protestation, appelant la direction à "s'assoir à la table des négociations" et à "élaborer un plan de rachat" avec eux.

"La décision d'aujourd'hui est douloureuse pour tous, mais il est impératif que nous agissions rapidement et prenions des mesures pour construire un journal viable et florissant pour les futures générations", a déclaré mardi le propriétaire milliardaire du titre, Patrick Soon-Shiong, selon le L.A. Times. Le journal aurait ainsi perdu l'an dernier entre 30 et 40 millions de dollars. La presse écrite est en difficulté aux Etats-Unis et son extinction s'accélère, selon le dernier rapport annuel de l'école de journalisme de la Northwestern University. Plus de 130 journaux ont fermé ou été absorbés en 2023 dans le pays, soit 2,5 par semaine, selon ce document.

D'ici la fin 2024, les Etats-Unis devraient avoir perdu un tiers de leurs journaux en un peu moins de vingt ans.