Le ministre de l’Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid a mis l’accent, mardi à Alger, sur l’importance d’attirer les étudiants et les fonctionnaires vers le monde de l’entrepreneuriat et d’encourager l’investissement dans la recherche et le développement.

Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie de lancement du programme MBA en startups et management par l’Institut supérieur d’Assurance et de gestion (INSAG), en collaboration avec l’école internationale de management à Washington (USA). Dans son intervention, le ministre a précisé que son département ministériel «aide les étudiants à s’orienter vers l’entrepreneuriat, étant prédisposés à prendre des risques».

Pour le ministre, les fonctionnaires sont appelés à s’orienter vers la création d’entreprises à la faveur de la loi permettant à l’employé désirant lancer son entreprise de bénéficier d’un congé sans solde d’une durée d’un an au maximum, rappelant «plusieurs exemples de réussite en la matière». Dans ce sillage, il a souligné l’importance de la contribution des grandes entreprises au soutien des start-up et aux efforts visant à augmenter de la valeur de l’investissement dans la recherche et le développement en Algérie. M. Oualid a également rappelé les stratégies innovantes de l’écosystème des start-up en Algérie, ainsi que les avantages fiscaux et les facilitations administratives afin d’encourager les Algériens à accéder au monde de l’entrepreneuriat, notamment après le lancement, depuis quelques jours, de l’Agence nationale de l’auto-entrepreneur.

De son côté, le directeur général de l’institut, Nassim Lounès, s’est félicité du progrès juridique enregistré en Algérie ces dernières années, en matière de soutien aux start-up et d’encouragement de l’entrepreneuriat, soulignant que le lancement par l’institut du programme MBA est l’un des fruits de ce changement. A noter que les participants au panel organisé à l’occasion de cet évènement, ont évoqué le thème de l’innovation et du leadership à l’entrepreneuriat, mettant en avant l’importance de s’orienter vers l’entrepreneuriat et la formation dans ce domaine.