Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi a présenté, mardi, un exposé devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l’examen du projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2021, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

Lors de sa présentation, le ministre a affirmé que les affectations financières allouées au secteur au titre de l’exercice 2021, soit 56.473.035.000 DA «avaient été consacrées à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie du secteur visant à contribuer de manière plus effective au développement socioéconomique du pays, à travers le développement des programmes et la définition de leurs priorités, tout en les reliant au monde du travail, outre la valorisation de l’innovation et le renforcement de la coopération avec le partenaire économique».

Ces affectations ont été également allouées au soutien à «la formation continue au profit des travailleurs et personnels de tous les secteurs, dans diverses spécialités, en vue d’enrichir et d’améliorer leurs acquis», mais aussi à «la promotion de leurs compétences professionnelles en fonction des exigences du marché du travail». Dans ce contexte, le ministre a précisé que les dépenses globales après l’exécution de la politique sectorielle «étaient de l’ordre de 56.034.231.187 DA, soit un taux de consommation estimé à 99,22% du total des affectations financières allouées au titre de l’exercice 2021». S’agissant de la numérisation et de la modernisation du secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels, M. Merabi a cité le raccordement à la fibre optique de l’ensemble des directions de wilayas, la création de la plateforme digitale +Mihnati+ qui permet de consulter les offres disponibles et l’inscription en ligne et l’extension du réseau internet du secteur au profit des établissements publics sous tutelle».