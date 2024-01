Une femme a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessés dans un accident de la circulation survenu, lundi dans la ville d’Oran, a-t-on appris des services de la protection civile de la wilaya.

Selon la cellule d’information, les éléments de l’unité principale de la protection civile sont intervenus, à midi, pour secourir les victimes de cet accident de la circulation survenu au niveau de la trémie de Haï Emir Abdelkader, sur le troisième boulevard périphérique, suite au dérapage d’un véhicule, qui transportait trois personnes. L’accident a entrainé la mort d’une femme âgée de 73 ans et causé des blessures graves à deux autres (un homme et une femme) âgés de 65 et 44 ans, a-t-on ajouté.