Le directeur général de la protection civile Algérienne, M. Boualem Boughlef, effectue une visite officielle en Tunisie accompagné d'une délégation composée de cadres centraux du 23 au 24 janvier 2024.

Cette visite rentre dans le cadre de la tenue de la réunion du comité bilatéral mixte de la protection civile et s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays-frères dans le domaine de la protection civile, notamment en matière de prévention et de gestion des risques naturels et technologiques.