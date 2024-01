Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir Abdollahian, a reçu, lundi à Téhéran, les membres du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Iran, indique un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères à Téhéran, M. Abdollahian a émis le vœux de voir "la diplomatie parlementaire continuer de jouer son rôle pivot dans le renforcement des relations entre les deux pays", précise le communiqué. Après avoir fait part de "sa satisfaction quant à la dynamique marquant les relations bilatérales", le chef de la diplomatie iranienne a salué "le rôle important du président de l'APN, Brahim Boughali, et le Parlement dans le soutien de la cause palestinienne juste", rappelant "la position inaliénable de l'Iran vis-à-vis de cette cause".

Pour sa part, le président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Iran, Moussa Kherfi, a présenté ses condoléances suite à l'attentat terroriste ayant frappé la ville de Kerman, réitérant "la solidarité de l'Algérie avec le peuple iranien dans cette tragédie".

Evoquant les relations bilatérales entre les deux pays, M. Kherfi a salué "la tendance positive ayant récemment marqué ces relations", citant, dans ce sens, "les discussions entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, en marge des travaux de la 78e Assemblée générale de l'ONU".

Rappelant, à ce propos que "l'Iran est un pays frère", le même responsable a fait savoir que "l'Algérie est prête sur les plans, politique et juridique à développer et à renforcer ses relations au mieux des intérêts des deux pays et peuples".

Il a également relevé "une forte volonté de promouvoir la coopération aux plus hauts niveaux, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'énergie". Evoquant la question palestinienne, il a affirmé qu'il s'agissait "d'une cause centrale pour l'Algérie qui a payé un lourd tribut pour sa liberté à savoir, 45 000 martyrs dans les évènements du 08 mai 1945 et un million et demi de chahid dans la Glorieuse guerre de libération nationale", ajoutant que "la victoire sera sans doute alliée du peuple palestinien".

Il a réaffirmé, en outre, que "l'Algérie, Gouvernement et peuple, soutient le peuple palestinien", ajoutant que "les députés et les fonctionnaires de l'APN n'ont pas hésité à faire des dons en soutien à leurs frères en Palestine occupée". La rencontre a été sanctionnée par la signature du président du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Iran, M. Kherfi du registre d'or du ministère iranien des Affaires étrangères, saluant, par la même occasion, "le niveau des relations entre les deux pays".