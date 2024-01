Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf est arrivé, lundi à New York, pour prendre part à une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne, a indiqué un communiqué du ministère. "Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf est arrivé lundi soir à New York pour prendre part mardi 23 janvier à une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne", lit-on dans le communiqué. Cette réunion, à laquelle participe l'Algérie comme seul membre arabe du Conseil de sécurité, s'inscrit dans le cadre des efforts et des démarches visant à exercer davantage de pression pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Ghaza, mettre fin à l'agression de l'entité sioniste et lever le blocus imposé par cette dernière aux efforts de secours et d'aide humanitaire, ajoute la même source.

"En marge de sa participation aux travaux de cette réunion, le ministre aura des rencontres bilatérales avec ses homologues des pays membres du Conseil de sécurité et nombre de représentants des pays arabes frères", conclut le communiqué.