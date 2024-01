Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi à Alger,

le président de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Bamba Meguett.

Dans une déclaration à la presse au terme de l'audience, M. Meguett a indiqué que "cette rencontre conviviale était l'occasion de transmettre à Monsieur le Président Tebboune les salutations de son frère le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Cheikh El Ghazaouani, ainsi que ses vœux de bonheur et de prospérité pour le Président, le peuple et le Gouvernement algériens".

"Le Président Tebboune a salué la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Mauritanie, ainsi que le progrès réalisé dernièrement en termes de grands projets", a souligné le président de l'Assemblée nationale mauritanienne, ajoutant que le Président de la République l'a "chargé de transmettre ses salutations et ses vœux de prospérité et de progrès au Président El Ghazaouani et au peuple mauritanien".

L'audience, rappelle-t-on, s'était déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, et du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem.

Le président de la République tient une rencontre élargie avec la délégation accompagnant le ministre saoudien de l'Intérieur

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a tenu, mardi à Alger, une rencontre élargie avec la délégation accompagnant le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite, Son Altesse l'Emir Abdelaziz Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L'audience s'est déroulée en présence du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Brahim Merad.