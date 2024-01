Les épreuves du Championnat régional interservices de police de Karaté-do en kata et kumité individuels et par équipes ont débuté, mardi au Palais des sports Hamou-Boutlelis d’Oran, avec la participation de 93 athlètes dames et messieurs.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la compétition, l'Inspecteur régional de police de l'Ouest, le Contrôleur de police Moussa Belabbes, a souligné que ce "Championnat régional s'inscrit dans le cadre des efforts de la DGSN visant la promotion de divers sports et dans les différentes catégories afin d’élever les capacités et les compétences des forces de police".Il a aussi relevé que les services de police " veillent à la consolidation de la pratique sportive, en organisant des tournois et des compétitions entre différents services au niveau local, régional et central, voire international, afin de promouvoir l'esprit sportif, d’élargir les connaissances et valoriser la communication".

La cérémonie d'ouverture officielle du Championnat, à laquelle ont assisté le Wali d’Oran Saïd Sayoud et les autorités de la wilaya, a été marquée par des exhibitions des jeunes athlètes de la sureté d’Oran dans l’art martial "Sambo".

Ce rendez-vous sportif est organisé durant deux jours par la Direction régionale de la santé et des activités sociales et sportives, en collaboration avec la Sûreté de wilaya d’Oran, regroupe des athlètes dames et messieurs, issues de 12 wilayas de l'Ouest du pays, (Mostaganem, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Saïda, Sidi Bel-Abbes, Tlemcen, Aïn Temouchent, El Bayadh, Nâama, Relizane et Oran).

La première journée de cette compétition, encadrée par des arbitres de la ligue oranaise de Karaté-do sera consacrée aux combats éliminatoires en kata et kumité individuels et par équipes dans cinq catégories de poids, dont les finales auront lieu mercredi. A l’issue de cette phase régionale, les 4 premiers dans chaque catégorie de poids en dames et messieurs seront qualifies a la phase finale du Championnat d’Algérie de Karaté-do, dont la date et le lieu restent à déterminer.