Les athlètes du Commandement des Forces Navales et de la Garde Républicaine ont outrageusement dominé l'édition 2024 du Championnat National Militaire de Cross-country, disputée lundi sur le terrain de golf de Dély Brahim (Alger).

La compétition a été répartie en quatre épreuves (individuelles et par équipes), avec tout d'abord un Cross-court messieurs (4 km), un Cross-court dames (2 km), un Cross-long messieurs/dames (10 km) et enfin, un Relai-mixte de deux kilomètres, organisé pour la première fois à l'occasion de ce Championnat National Militaire.

Le Cross-court (messieurs) a été remporté par Nabil Hannachi, de la Garde Républicaine, dont l'équipe avait également dominé l'épreuve par équipes dans cette spécialité. "Je suis très heureux d'avoir remporté cette course. Outre mon entraîneur, qui m'a bien préparé, je remercie la Garde Républicaine et la Région Militaire en général.

La compétition a été assez rapide et dans l'ensemble, on peu dire que le niveau technique a été acceptable. Cette victoire m'encourage à poursuivre le travail, avec l'espoir de décrocher une qualification aux Jeux olympiques ", a déclaré Nabil Hannachi à l'APS juste après sa victoire. Le Cross-long, quant à lui, a été remporté par Youcef Addouche, de la 1er Région Militaire, devant Souheil Hanfoug (5e Région), au moment où Abdelkader Hadjlaoui, du Commandement des Forces Terrestres, a complété le podium en prenant la troisième place. "Aujourd'hui, nous récoltons les fruits du dur labeur que nous avons effectué avec la sélection nationale militaire, sous la direction du coach Saïd Ahmim. La course a été très tactique, particulièrement au début. Ce n'est que lors des trois derniers tours que la vitesse et l'endurance ont commencé à être vraiment sollicitées. Je suis très heureux d'avoir remporté cette course, qui me motive en prévision des prochains Jeux Militaires Africains et les Championnats d'Afrique" a ajouté Youcef Addouche. Même au Cross-long par équipes, disputé sur une distance de dix kilomètres, c'est le Commandement des Forces Terrestres qui l'a emporté.

Dans le Cross-court féminin, c'est Halima Boughazi, du Commandement des Forces Navales qui s'est imposée haut la main, permettant par la même occasion à son équipe de s'imposer dans l'épreuve par équipes de cette spécialité. "Dieu merci, malgré la rude concurrence, j'ai réussi à gagner. Le terrain était dans un bon état et ces conditions favorables m'ont aidée à gagner.

J'espère rester sur cette bonne lancée et remporter d'autres victoires, aussi bien sur le plan national qu'international, en civile et militaire", a souhaité Boughazi après sa victoire.

La compétition s'est achevée par un Relai-mixte, disputé sur une distance de deux kilomètres, et là encore, c'est le Commandement des Forces Navales qui l'a emporté, devant la 5e RM (2e) et la 1re RM (3e).

Un total de 182 crossmen (messieurs et dames), représentant quatorze équipes, de différentes Régions Militaires,ont participé à cette compétition, marquée par la présence de plusieurs cadres du MDN.