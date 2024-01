Le taux préférentiel de prêt (loan prime rate, LPR) à un an en Chine, taux de prêt de référence basé sur le marché, s'est établi à 3,45% lundi, soit à un niveau inchangé par rapport au mois précédent.

Le LPR à plus de cinq ans, sur lequel de nombreux prêteurs basent leurs taux hypothécaires, est également resté inchangé à 4,2%, selon le Centre national de financement interbancaire.

La Chine a abaissé le taux préférentiel de prêt à un an de 10 points de base à 3,45% en août 2023.

Le taux à plus de cinq ans a été réduit de 10 points de base à 4,2% en juin dernier.

Les données mensuelles constituent une référence de prix pour les banques, basée sur les taux des opérations d'open market de la Banque populaire de Chine, en particulier le taux de la facilité de prêt à moyen terme.