Les Bourses mondiales progressaient lundi, se laissant tirer par le secteur technologique américain qui a permis à Wall Street de battre des records.

Les contrats à terme des indices de Wall Street présageaient une ouverture en hausse lundi, une tendance plus marquée pour l'indice technologique Nasdaq (+0,7%) que le Dow Jones (+0,2%).

En Europe, même si la hausse est moins nette qu'en début de séance, les places financières sont en vert: Paris prenait 0,35%, Londres 0,03%, Francfort 0,40%. La Bourse de Tokyo, qui enchaîne des sommets inédits en 34 ans depuis le début de l'année, a encore nettement progressé, de 1,62%. Depuis premier janvier elle a pris plus de 9%.

A l'inverse, Hong Kong a perdu 2,27% dans les derniers échanges et Shanghai a chuté de 2,68% . La Bourse de New York avait fini en forte hausse vendredi, le S&P 500 dépassant un record de deux ans, tandis que le Dow Jones est monté à un nouveau plus haut historique.

L'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan a conforté le marché avec un optimisme à toute épreuve et les mastodontes technologiques étaient repartis de l'avant après les perspectives du Taïwanais TSMC. Les prix du pétrole montaient légèrement lundi, soutenus notamment par la reprise de la production dans un important gisement libyen.

Le baril de Brent prenait 0,41% à 78,88 dollars et celui de WTI américain 0,42% à 73,72 dollars.

L'euro était stable (-0,02%) face au dollar, à 1,0896 dollar pour un euro.

Le bitcoin poursuivait son repli depuis une semaine, cédant 2,60% à 40.680 euros.

La Bourse de Tokyo démarre en nette hausse, portée par les gains à Wall Street

La Bourse de Tokyo, qui enchaîne des sommets inédits en 34 ans depuis le début de l'année, démarrait lundi en forte hausse, soutenue notamment par l'optimisme de Wall Street en fin de semaine dernière, tirée par les valeurs technologiques américaines.

L'indice vedette Nikkei gagnait 1,47% à 36.491,45 points après 01H00 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,93% à 2.533,30 points.

Depuis début janvier, le marché tokyoïte a allègrement dépassé la barre des 34.000 points, puis celle des 35.000, et pourrait ainsi terminer lundi au-delà des 36.000 points pour signer un nouveau record en clôture depuis début 1990.

Liée aux politiques monétaires américaine et japonaise toujours très divergentes, la rechute du yen favorise les valeurs exportatrices nippones, et le marché tokyoïte est aussi dopé par une ruée d'investisseurs étrangers, en quête d'alternatives à la Chine.

Le cours dollar/yen était quasi stable, un dollar valait 148,07 yens vers 01H00 GMT contre 148,12 yens vendredi à 21H00 GMT. L'euro était lui aussi presque inchangé par rapport à la devise japonaise, cotant à 161,38 yens contre 161,41 yens en fin de semaine dernière.

Un euro se négociait pour 1,0902 dollar, contre 1,0898 dollar vendredi à 21H00 GMT. Le marché du pétrole était légèrement dans le rouge, alors que la reprise de la production d'or noir sur un gisement majeur en Libye a été annoncée dimanche: vers 00H50 GMT le prix du baril de WTI américain était atone (-0,03% à 73,39 dollars) et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,31% à 78,32 dollars.