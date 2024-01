La Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) œuvre à l’extension de son réseau de bureaux à travers l’ensemble des wilayas du pays, notamment dans les régions agricoles, afin de se rapprocher davantage des agriculteurs et les accompagner dans le développement du secteur agricole, a révélé, lundi à Blida, un responsable de la Caisse.

"Avec l'ouverture, aujourd'hui (lundi), du nouveau bureau régional de la daïra de Blida, le réseau de la CNMA compte désormais 71 structures similaires, dans l’attente de son élargissement pour couvrir l’ensemble des wilayas du pays", a indiqué à l’APS le président du conseil d'administration de la Caisse, Amar Boumehdi, en marge de l'ouverture du bureau de Blida.

La wilaya de Blida comptait trois bureaux, respectivement à El Afroun (ouest de la wilaya), Larbaà (à l'est) et Boufarik (au nord), avant son renforcement, lundi, par un 4e bureau dans la daïra de Blida, a-t-il souligné, dévoilant des préparatifs pour l'ouverture de nouveaux bureaux dans plusieurs autres wilayas du pays.

Il a ajouté que cette stratégie de la CNMA vise "l’instauration de ponts de communication avec les agriculteurs pour écouter leurs préoccupations et leur assurer un accompagnement, tout en leur apportant conseils et orientations grâce à une équipe d'experts et spécialistes du domaine".

Le même responsable a évoqué, à l’occasion, les nouvelles offres que la CNMA prévoit de lancer cette année, conformément aux besoins exprimés par les agriculteurs activant dans différentes filières, y compris les femmes rurales.

Il a cité notamment le "crédit mutuel rural" destiné au financement des petites exploitations agricoles, ainsi que la couverture sociale des agriculteurs et éleveurs.

Présent sur place, le représentant du Directeur général de la CNMA, Abdenacer Ait Oumalou a noté une augmentation du nombre des agriculteurs adhérents à la Caisse.

Cette hausse est le fruit des campagnes de sensibilisation organisées à longueur d'année pour promouvoir les prestations qu’elle assure à ses adhérents, dont des réductions sur l’assurance de leurs biens agricoles, sans omettre de la possibilité de se porter candidat pour faire partie du Conseil d'administration de la Caisse.