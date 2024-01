Le Groupe Télécom Algérie a lancé son premier incubateur en partenariat avec l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB), dans le but d'inculquer "l'esprit entrepreneurial chez les étudiants" et de les inciter à "participer activement au développement de projets novateurs", indique mardi un communiqué du Groupe.

La création cet incubateur, "spécialisé dans les technologies de l'information de la communication", s'inscrit dans le cadre d'une "feuille de route incluant d'autres universités prochainement à travers le territoire national", précise le communiqué, ajoutant que cela "symbolise l'engagement mutuel du Groupe Télécom Algérie et de l'USTHB en faveur de l'écosystème de l'entrepreneuriat et des startups".

"En alignement avec la feuille de route axée sur le développement de l'écosystème entrepreneurial et de l'innovation, le Groupe Télécom Algérie réaffirme sa détermination à soutenir les universités algériennes et donner la chance à la matière grise pour participer au développement économique et pays", relève la même source, soulignant que "ceci démontre l'engagement continu du Groupe Télécom Algérie dans la promotion du savoir, en encourageant la recherche scientifique".

En outre, "cette collaboration renforce le lien entre le secteur économique et académique, créant ainsi un environnement propice à l'innovation et à l'émergence de talents prometteurs", ajoute le communiqué. La cérémonie de signature de la convention-cadre s'est déroulée au siège de l'USTHB (Alger), en présence de M. Khaled Zarat, Président-directeur général du Groupe Télécom Algérie et du Professeur Djamal-Eddine Akretche, recteur de l'USTHB, accompagnés des doyens de l'université et des cadres dirigeants du Groupe Télécom Algérie.