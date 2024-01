Les participants à une rencontre d’étude ouverte entre la société civile et le secteur de la formation professionnelle, organisée lundi à Sétif, ont insisté sur le renforcement des relations entre les deux parties pour attirer le plus grand nombre possible de jeunes demandeurs de formation et de donner une forte impulsion au secteur.

Le directeur de wilaya de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Abdelkrim Idris, a souligné, à l’ouverture de cette rencontre à l’Institut national spécialisé de formation professionnelle Abdelkader-Baïche, en présence d’une centaine d’associations locales, "l’importance d’impliquer la société civile dans toutes les activités du secteur" et "d’identifier les besoins dans les différentes spécialités dispensées", ce qui, a-t-il estimé, "profitera aux jeunes tout en contribuant au développement de l’économie nationale".

Le même responsable a déclaré que la société civile est un "partenaire efficace pour impulser le développement" et "joue un rôle majeur dans l’effort consistant à attirer les jeunes en participant à des campagnes de sensibilisation et d’information pour promouvoir les opportunités de formation ouvertes par le secteur, en particulier dans les zones isolées".

Il a également exhorté, à cet égard, les responsables d’établissements de formation présents à la rencontre à "ouvrir les portes des instituts et centres de formation, dans toutes les communes de la wilaya de Sétif, à la société civile, aux associations et aux organisations pour engager un dialogue et recueillir des propositions".

Pour sa part, Sarhouda Tounsi, présidente de l’Association de médiation sociale pour la réinsertion sociale des détenus et des femmes en situation difficile, a déclaré que la société civile "comprend un large segment de la société, ce qui en fait un partenaire central en matière de spécialisations et d’opportunités de formation disponibles, pour les jeunes, et soutenir leur accès dans le monde du travail".

Mme Tounsi a également évoqué la nécessité "d’impliquer fortement toutes les associations et organisations pour un travail commun et continu", et "d’accompagner le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels à expliquer l’importance de la formation dans les rangs des différents segments de la société et identifier les besoins du marché du travail afin d’y répondre en termes de main-d’œuvre qualifiée". De son côté, Walid Belabbes, responsable du bureau de wilaya de l’Organisation algérienne pour l’environnement et la citoyenneté, a indiqué que le "travail permanent et la coordination avec les responsables du secteur de la formation professionnelle sont de nature à donner à ce secteur une grande impulsion en contribuant à l’enrichissement du code des spécialisations et à la mise à jour des programmes pédagogiques".

Cette rencontre a donné lieu à un riche débat entre les associations participantes et les cadres du secteur de la formation professionnelle, en présence de 35 directeurs d’établissements, autour des mécanismes à même de renforcer les relations entre les deux parties.

Quatre (4) conventions de partenariat et de coopération ont été signées entre le secteur et autant d’associations locales.