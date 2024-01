Un montant complémentaire de 81 millions DA a été retenu au titre de l’exercice en cours pour le parachèvement de la restauration de la mosquée Abou El Mouhajir Dinar dans la ville de Mila, apprend-on lundi auprès de la direction de la Culture et des Arts.

Selon le chef du service du patrimoine culturel à cette direction, Lezghed Chiaba, ce montant vient s’ajouter aux 140 millions DA octroyés au projet de restauration de monument cultuel, également appelé mosquée Sidi Ghanem et classé en tant que "première mosquée construite en Algérie vers l’an 670 ".

Ce montant complémentaire contribuera à la réception des travaux de restauration et réhabilitation lancés depuis quelques jours avec un délai de réalisation de 24 mois et permettra de renforcer les travaux réalisés sur le site de ce monument en 2021 qui avaient porté sur la reconstruction et la restauration de certaines parties des murs de la mosquée, la réparation des canalisations de drainage, la consolidation de la structure de la mosquée et la restauration du toit.

Ce monument sera exploité à l’avenir comme centre d’orientation à caractère muséal en raison de la spécificité de son architecture et son emplacement au sein du secteur sauvegardé du vieux Mila, entouré de la muraille byzantine. Durant la période coloniale, plusieurs modifications ont été réalisées dans ce monument pour l’exploiter comme hôpital, est-il noté.