Le satellite développé par l'Iran et lancé récemment a envoyé son premier signal à la Terre, a rapporté dimanche l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

"Nommé Soraya, le satellite, qui a été placé en orbite à quelque 750 km au-dessus de la surface terrestre samedi, a réussi à transmettre son premier signal à la Terre", a fait savoir Tasnim en citant l'Agence spatiale iranienne.

Le ministre iranien des Technologies de l'information et de la communication, Issa Zarepour, a également confirmé dimanche la réception du premier signal du satellite dans un message publié sur le réseau social iranien Virasty.

"La nuit dernière, nos stations terrestres de poursuite de satellites ont reçu les signaux et données télémétriques de Soraya qui prouvent le bon fonctionnement de ses sous-systèmes d'alimentation en énergie, de positionnement automatique, de communication et commande ainsi que de traitement, ce qui indique que le satellite est en bon état."

D'après Tasnim, le satellite léger de recherche et de télécommunication, d'un poids de 47 kg et d'une durée de vie de trois ans, a été envoyé en orbite par le véhicule de lancement iranien à trois étages et à combustible solide Qaem-100, qui a été développé par la Division aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Lorsqu'il a annoncé le lancement du satellite dans un message précédent samedi, M. Zarepour a déclaré que le lancement avait établi un nouveau record en matière d'altitude.

Selon l'agence de presse semi-officielle Fars, le satellite Soraya a été fabriqué par le Centre iranien de recherche spatiale.

En novembre 2022, le CGRI avait effectué avec succès un lancement d'essai du lanceur de satellites Qaem-100, a noté l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

Sonde japonaise sur la Lune: l'alimentation électrique éteinte

L'agence spatiale japonaise (Jaxa) a dit lundi avoir éteint l'alimentation électrique de son module Slim moins de trois heures après son alunissage historique de samedi, afin d'économiser ses batteries en vue d'un possible redémarrage.

"Nous avons pu terminer la transmission des données techniques et des images acquises pendant la descente et sur la surface lunaire avant que l'alimentation ne soit coupée", a déclaré la Jaxa sur le réseau social X, ajoutant qu'un "grand volume de données" avait été reçu.