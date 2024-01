"La pharmacie et l'intelligence artificielle" a été le thème d'une Journée d'étude organisée, lundi, par la maison de l'intelligence artificielle (IA) à l'Université Alger 1 (Benyoucef Benkhedda), en partenariat avec le Club des activités scientifiques des étudiants en pharmacie (CASEP) et avec la participation d'enseignants et de chercheurs algériens.

Chargée de la gestion de la maison de l'IA, Kaouther El Kourd, a fait savoir que cette Journée d'étude a pour objectif de découvrir les techniques de l'IA appliquées et les avantages que celle-ci offre dans le domaine de la pharmacie, en sus des passerelles de communication établies entre les étudiants et les entreprises activant en la matière.

Mme El Kourd a également appelé les étudiants à présenter leurs projets innovants pour créer leurs propres start-up, dans le cadre de la politique mise en place par le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les participants ont, quant à eux, évoqué le rôle de l'IA dans différents domaines à l'instar de la médecine, de la physique, de la pharmacie et de la biologie, mettant en avant l'importance des technologies et des logiciels intelligents dans l'analyse des données médicales en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge sanitaire et des compétences dans l'industrie pharmaceutique.

Autre point abordé par les participants, les techniques de l'IA utilisées dans l'analyse des données cliniques et la prise de décision relative au traitement des patients et au développement des médicaments. A noter qu'un concours scientifique a été organisé avec la participation de plusieurs groupes composés d'étudiants de différentes spécialités ayant trait à la pharmacie et à l'informatique.