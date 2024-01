Dix civils ont été tués dans l'explosion d'une mine terrestre dans l'Etat du Nil, situé dans le nord du Soudan, a annoncé dimanche un médecin, cité par des médias.

"Dix civils ont été tués à la suite de l'explosion d'une mine (au passage d'un) bus qui les transportait de la région orientale de l'Etat d'Al-Jazira à la ville de Shendi", a déclaré le médecin travaillant à l'hôpital de cette localité située à 180 kilomètres de Khartoum.

L'explosion de cette mine terrestre, survenue samedi, est la première depuis le début du conflit qui a fait plus de 13.000 morts au Soudan et plus de sept millions de déplacés, d'après l'ONU.

Le conflit au Soudan fait plus de 13 000 morts (ONU)

Les Nations unies ont annoncé, dimanche, que les combats entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont fait plus de 13 000 morts et près de 26 000 blessés depuis le 15 avril dernier, a indiqué un communiqué du Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

''Plus de 13.100 personnes ont été tuées et près de 26 510 autres ont été blessées dans tout le pays depuis que les combats ont éclaté pour la

première fois entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide le 15 avril, alors que neuf mois plus tard, près de 7,6 millions de personnes ont fui leurs foyers et se sont réfugiées à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan'', a détaillé le communiqué.

Il a ajouté que "6,1 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et près de 1,5 million de personnes ont fui vers les pays voisins depuis le 15 avril dernier".

Le 7 décembre, les Nations unies ont déclaré que plus de 12 000 personnes ont été tuées dans la guerre en cours entre l'Armée et les Forces de soutien rapide.