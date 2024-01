La wilaya de Mascara a enregistré, en 2023, des marchandises sans factures d’une valeur de 768 millions DA, a-t-on appris, lundi, auprès de la direction du Commerce et de la Promotion des Exportations, Abdelkader Sekkaï. M. Sekkaï a indiqué à l’APS que le montant des transactions commerciales sans factures enregistrées, durant l’année 2023, est estimé à 767,9 millions DA, soit une baisse par rapport à l’année 2022 au cours de laquelle il a été enregistré une valeur de 3,7 milliards DA, imputant cela à une baisse importante des transactions dans les différentes activités commerciales à travers l’ensemble des communes de la wilaya, au nombre de 47, notamment en ce qui concerne le commerce de gros des produits alimentaires.

Il a fait observer que les interventions des brigades de contrôle des pratiques commerciales, de la qualité et de la répression des fraudes dans la wilaya, l’année écoulée, se sont soldées par la proposition de fermeture de 319 locaux commerciaux pour différentes infractions liées au non affichage des prix, au défaut de facturation, au non-respect des prix réglementés, à l’absence de conditions d’hygiène et l’exercice d’activités sans registre de commerce, en plus de la spéculation sur des produits alimentaires de base.

La Direction du Commerce et de la Promotion des Exportations a dénombré 57.741 interventions, l'année écoulée, qui se sont soldées par le constat de 5.529 d’infractions avec procès-verbaux de poursuites judiciaires, en plus de prélèvements de 765 échantillons pour analyse au niveau du laboratoire de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la wilaya, selon la même source.

Par ailleurs, en matière de sensibilisation, la Direction a organisé, durant la même période, des rencontres de proximité ciblant les établissements éducatifs et de formation, ainsi que des citoyens, pour les sensibiliser sur les dangers des intoxications alimentaires et de l’importance d’une alimentation saine, de même que sur l’obligation faite aux commerçants et opérateurs économiques de facturer leurs transactions et de contribuer à la lutte contre le phénomène de la spéculation illicite des produits alimentaires de large consommation.