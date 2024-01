Les offres faites par des établissements de formation de la wilaya d’Annaba pour la session de février prochain se sont étoffées de nouvelles spécialités en maintenance de la voie ferroviaire, exploitation des stations de traitement des eaux usées et construction et entretien des bateaux de pêche, a-t-on appris lundi auprès du directeur de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Dans une déclaration à l’APS, Abdelkader Zebar a indiqué que ces nouvelles spécialités sont venues accompagner la dynamique de développement économique des divers secteurs requérant une main d’œuvre qualifiée, à l’exemple de l’entretien de la voie ferroviaire, l’exploitation et l’entretien des stations de dessalement et traitement de l’eau et la construction et l’entretien des bateaux de pêche.

Parmi les 12 nouvelles spécialités proposées en mode résidentielle et par apprentissage, figurent également l’entretien des réseaux de fibres optiques, le traitement de données numériques, la gestion des réseaux informatiques, l’électronique automobile et l’électromécanique, a ajouté le même cadre.

La session de février 2024 verra également l’intégration de nouvelles formations qualifiantes (3 à 6 mois) destinées aux bénéficiaires de l’allocation chômage sans qualification, selon la même source.

En prévision de la prochaine session de février, un total de 5.800 postes a été proposé dont 1.080 en apprentissage répartis sur 162 spécialités.

Le secteur de la formation professionnelle compte dans la wilaya d’Annaba pas moins de 12 établissements et deux instituts nationaux spécialisés, à El Hadjar et Annaba.