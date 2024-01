Une série de mesures ont été prises dans la wilaya de Djanet pour réguler les marchés et assurer un approvisionnement régulier en denrées alimentaires de large consommation durant le prochain mois de Ramadhan, a-t-on appris lundi de la direction du commerce et de la promotion des exportations (DCPE).

L’on relève, à ce titre, la mise en place d’une commission de wilaya chargée du suivi de la chaine de distribution et d’approvisionnement en

produits alimentaire de première nécessité durant le mois sacré, l’élaboration d’un plan devant assurer la disponibilité des produits alimentaires, notamment ceux subventionnés, a précisé à l’APS le directeur du secteur, Sadek Mansouri.

Composée de représentants des secteurs de l’agriculture, des services communaux, de l’association de protection des consommateurs, de la chambre de commerce et d’industrie, de l’union des commerçants et artisans et des services de sécurité, la commission ad-hoc s’est employée depuis son installation à effectuer des visites pour s’enquérir in situ de la disponibilité des produits alimentaires de large consommation à travers les différentes unités et points de vente existantes à travers le territoire de la wilaya, a indiqué M. Mansouri.

L’organisation d’un marché de solidarité lors du mois de Ramadhan avec la participation des exposants, commerçants, agriculteurs, tenant en compte l’étalage, en priorité, des produits nécessaires, ainsi que l’implication des agriculteurs dans la vente directe de leurs produits, notamment fruits et légumes, aux consommateurs pour contribuer à la baisse des prix lors de ce mois de pitié, font partie des missions dévolues à cette commission.

De même, ces mesures consistent en le lancement, à partir de mars prochain, en coordination avec les services de la wilaya, de la vente promotionnelle des produits, l’encadrement des actions de solidarité, dont le couffin de Ramadhan, l’ouverture de restaurants du cœur "Rahma"à la satisfaction des passagers avec le contrôle des conditions d’hygiène, par les services concernés, a indiqué le même responsable.

Le directeur du commerce et de la promotion des exportations a, à cette occasion, exhorté les acteurs à mettre les bouchées doubles lors dumois sacré pour la réussite de ce plan et assurer la disponibilité des produits alimentaires à des prix compétitifs.