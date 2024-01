La sélection algérienne de handball a battu celle du Maroc sur le score de 30-23, mi-temps 16-13, lors du match qui les a opposé, dimanche au Caire en Egypte pour le compte de la 3e et dernière journiére, groupe C, du 1er tour du Championnat d'Afrique des nations de handball (CAN-2024).

Grâce à cette victoire, la 3e de suite, après celles contre la Libye (34-19) et le Gabon (31-27), l'Algérie termine le 1er tour en première position avec 6 points, et sera opposée, en quart 8es de finale au RD Congo, second du groupe A.

Dans l'autre match du groupe, la Libye a pris le meilleur sur le Gabon (25-24), et prend la 3e place avec deux points, devant le Gabon avec zéro point. L'équipe sacrée lors de cette 26e édition du Championnat d'Afrique de handball se qualifiera directement aux Jeux olympiques de Paris 2024, alors que l'autre finaliste disputera un tournoi qualificatif en mars prochain.

Les cinq premiers du CAN-2024 représenteront le continent africain au mondial 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège.

Le point du groupe C:

Classement : Pts J D/B

1. Algérie 6 3 +26

2. Maroc 4 3 +06

3. Libye 2 3 -19

4. Gabon 0 3 -13

NB : les deux premiers de chaque poules se qualifieront pour les quarts de finale.

Les 3e et 4e disputeront la coupe du Président.