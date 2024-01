Avec deux points au compteur, au terme de la 2e journée (Gr.D) de la CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier- 11 février), l’équipe algérienne de football devra battre mardi la Mauritanie au stade de Bouaké (21h00, algérienne), à l'occasion de la 3e et dernière journée (Gr.D), pour espérer arracher sa qualification en 1/8es de finale de l’épreuve.

Néanmoins, les probabilités de qualification sont soumises aux règlements de la CAN-2023 (article 74), évoquant le cas d’égalité entre deux ou trois équipes du même groupe.

Dans tous les cas, les champions d’Afrique 2019 doivent impérativement l’emporter face aux " Mourabitounes" pour espérer arracher leur qualification aux 1/8es de finale de cette 34e édition, sans attendre l’issue de l’autre match du groupe D: Angola-Burkina Faso, prévu également mardi au même horaire au stade Charles Konan Banny à Yamoussoukro.

Même en cas de match nul, l'équipe nationale pourrait se qualifier parmi les quatre meilleurs troisièmes, mais cela dépend des résultats des autres groupes.

En cas de victoire des "Verts" et un match nul dans l’autre confrontation entre "Palancas Negras" et "Etalons", les trois équipes peuvent se retrouver avec 5 points chacune.

Selon le règlement 74.2 de la compétition, en cas d’égalité de points entre plus de deux équipes à l’issue des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants: le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres entres les équipes concernées, la meilleure différence de buts dans les rencontres entres les équipes concernées, et le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entres les équipes concernées.

En cas d’égalité parfaite entre les équipes, un tirage au sort sera effectué par la commission d’organisation, pour déterminer le 1e, le 2e, et le 3e du groupe D.

Dans le cas où l’Algérie serait tirée au sort à la première place, elle restera à Bouaké pour jouer le 1/8es de finale, le 27 janvier contre le meilleur troisième des groupes B, E, et F.

Terminer 2e de son groupe, l'équipe nationale affrontera le 30 janvier, le leader du groupe E à Korhogo (Mali, Namibie, ou Tunisie), alors qu’en cas de troisième place, les Algériens hériteraient du leader du groupe A ou celui du groupe B (28 ou 29 janvier).

Au terme de la deuxième journée, le Burkina Faso et l’Angola occupent conjointement la tête du groupe D avec 4 points chacun, devant l’Algérie (2 points), alors que la Mauritanie ferme la marche avec 0 point.

Voici par ailleurs les critères de qualification aux 1/8es de finale :

-74.1 En cas d’égalité de points entre deux équipes, au terme des matchs de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l’ordre indiqué ci-dessous :

74.1.1 le plus grand nombre de points obtenus lors de la rencontre entre les deux équipes concernées

74.1.2 la différence de buts sur l’ensemble des parties disputées dans le groupe

74.1.3 le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matchs de groupe

74.1.4 un tirage au sort effectué par la Commission d’Organisation

-74.2 En cas d’égalité de points entre plus de deux équipes à l’issue des matchs de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l’ordre indiqué ci-dessous:

74.2.1 le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres entres les équipes concernées

74.2.2 la meilleure différence de buts dans les rencontres entres les équipes concernées

74.2.3 le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entres les équipes concernées

74.2.4 si, après avoir appliqué les critères 74.2.1 à 74.2.3, deux équipes sont encore à égalité, les critères 74.2.1 à 74.2.3 sont à nouveau appliqués aux matchs disputés entre les deux équipes en question pour déterminer le classement final des deux équipes.

Si cette procédure ne permet pas de les départager, les critères 74.2.5 à 74.2.7 sont appliqués dans l’ordre indiqué.

74.2.5 meilleure différence de buts dans tous les matchs du groupe.

74.2.6 plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs du groupe.

74.2.7 un tirage au sort effectué par la Commission d’Organisation.