Le Malawi, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe sont confrontés à une augmentation inquiétante des cas de choléra, a averti Oxfam, confédération d’une vingtaine d’organisations caritatives.

«Le taux sans précédent de cas et de décès est terrifiant et submerge complètement les systèmes de santé de ces pays. L’épidémie se transforme en une crise sanitaire incontrôlable», a déclaré le directeur d’Oxfam pour la région Afrique australe, Machinda Marongwe.

Au cours des sept derniers jours, selon l’organisation, la Zambie a, à elle seule, enregistré près de 3 500 nouveaux cas et 124 décès, y compris des bébés. En seulement une semaine, la capitale du pays, Lusaka, a connu une augmentation de plus de 70% des cas et une augmentation de 175% des décès. Le gouvernement zambien a été contraint de retarder de trois semaines la réouverture des écoles et désigné le stade national de football comme centre de traitement, afin d’alléger la pression sur les établissements de santé.

Selon l’ONG, le Zimbabwe a enregistré 1 839 cas et 39 décès au cours des sept derniers jours. Depuis février de l’année dernière, 16 568 cas et 67 décès confirmés - auxquels s’ajoutent 297 décès suspects - ont été enregistrés.

S’agissant du Mozambique, il a connu l’épidémie de choléra la plus meurtrière depuis des décennies, avec plus de 37 000 cas au cours de l’année écoulée. L’épidémie a poussé le Malawi, quant à lui, à déclarer une urgence de santé publique après la mort de 1 700 personnes depuis le début de l’épidémie en novembre 2022.

«Les gouvernements et les agences de la région ont besoin d’un financement immédiat pour mettre en œuvre rapidement des activités et des projets qui contribueraient à améliorer l’hygiène des populations et l’accès à l’eau potable, car ces deux facteurs sont essentiels dans la lutte contre la propagation» du virus, a ajouté Machinda Marongwe. Infection diarrhéique aiguë provoquée par l’absorption d’aliments ou d’eau contaminés, le choléra est en forte recrudescence sur le continent africain, notamment en Afrique australe, mais aussi dans certaines zones de la Corne de l’Afrique.