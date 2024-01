Le ministère palestinien de la Santé a annoncé dimanche que le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre, s'est alourdi à 25 105 martyrs et 62 681 blessés.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que "le bilan de l'agression (sioniste) a augmenté à 25 105 martyrs et 62 681 blessés, depuis le 7 octobre dernier". Il a ajouté, en outre, qu'au 107ème jour de la guerre, "l'occupation a perpétré 15 massacres, contre des familles dans la bande de Ghaza, faisant 178 martyrs et 293 blessés, au cours des dernières 24 heures". Le ministère a ajouté "Il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes.

Les ambulances et les équipes de la Protection civile ne peuvent pas les atteindre". Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une guerre génocidaire contre Ghaza, provoquent une catastrophe humanitaire et sanitaire, et poussant près de 1,9 million de personnes à l'exode, soit plus de 85% des habitants de la bande de Gaza, selon les autorités palestiniennes et les Nations unies.

Ce qui se passe à Ghaza est "déchirant" et "totalement inacceptable" (Guterres)

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a qualifié dimanche, depuis Kampala, de "déchirant" et "totalement inacceptable" ce qui se passait dans la bande de Ghaza, théâtre d'une sauvage agression sioniste depuis le 7 octobre.

S'exprimant lors du 3e sommet du Groupe des 77 et de la Chine (G77+Chine) qui se tient en Ouganda, Guterres a condamné l'agression sioniste qui a "provoqué des destructions massives et tué des civils à une échelle sans précédent" au cours de son mandat de secrétaire général des Nations unies.

"C'est déchirant et totalement inacceptable. Le Moyen-Orient est une région instable et nous devons faire tout notre possible pour empêcher une escalade du conflit dans toute la région", a-t-il ajouté.

Sur le même chapitre, Guterres a insisté sur le fait que l'obstruction à la création d'un Etat pour le peuple palestinien était "totalement inacceptable et prolongerait indéfiniment le conflit, qui est devenu une menace majeure pour la paix et la sécurité mondiales".

Sur un autre registre, le chef de l'ONU a mis en avant le rôle du Groupe des 77 + Chine dans la construction d'"un monde de justice, de paix et de prospérité", où "personne n'est laissé pour compte".

Il a évoqué comment, en 60 ans d'existence, le G77+Chine est devenu "une force motrice de la coopération Sud-Sud, sortant des millions de personnes de la pauvreté et donnant une voix aux pays en développement, devenant ainsi le plus grand groupe du Sud".

Il a considéré la solidarité et l'amitié entre les pays "essentielles à la construction d'un monde durable, pacifique et juste pour tous, un monde où la Charte des Nations unies, le droit international et les droits de l'Homme prévalent dans les relations mondiales".

Il a toutefois noté que la résolution des problèmes nécessite "une action mondiale efficace", qualifiant le système international actuel de "dépassé".

Il a évoqué en outre "les divisions géopolitiques paralysant le Conseil de sécurité de l'ONU, alors que sa composition ne reflète pas la réalité et doit donc subir des réformes".

Antonio Guterres a ajouté dans ce contexte que les institutions financières internationales "ne répondent pas non plus à la nécessité d'aider les pays qui en ont le plus besoin".

A cet effet, il a appelé à une forte participation au Sommet de l'avenir qui aura lieu à New York en septembre prochain, un rendez-vous qualifié par M. Guterres d'"opportunité de réformer et de revitaliser le multilatéralisme, de lutter pour tous, partout, et de faire face aux défis actuels".

Il s'agit, dit-il, d'"un espace pour créer les conditions permettant aux pays d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et de trouver un consensus (autour de cet objectif)".

A cet égard, il a indiqué que ce prochain rendez-vous envisagerait de "profondes réformes de l'architecture financière internationale, qui doivent être modifiées pour qu'elles soient véritablement universelles, reflètent équitablement les réalités actuelles et puissent apporter une meilleure réponse aux besoins des pays en développement".

Il a évoqué la nécessité de créer un fonds de 500 milliards de dollars par an pour promouvoir les ODD, l'action climatique et le développement durable dans les pays en développement, ainsi que pour capitaliser les banques multilatérales et modifier leurs modèles économiques afin de permettre à ces nations d'accéder, entre autres, à des financements.

"Ces propositions ont été faites lors du Sommet sur le développement durable de l'année dernière, mais elles doivent désormais devenir une réalité", a insisté le secrétaire général de l'ONU.

Belgique: une marche pro-palestinienne réunit 9.000 personnes à Bruxelles

Une marche pour appeler à la fin des bombardements sionistes en Palestine a réunit environ 9.000 personnes dimanche à Bruxelles, où les manifestants ont marché jusqu'au quartier des institutions européennes, selon la police. Aux cris de "Stop au génocide", l'entité sioniste "terroriste" ou "Libérez Ghaza", la marche de dimanche a défilé dans Bruxelles dans le calme avec une banderole réclamant "Justice pour la Palestine". Certains dans la foule critiquaient l'UE pour son incapacité "honteuse" à protéger les civils palestiniens, d'autres appelant à boycotter les produits et les entreprises sionistes. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé dimanche que le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre, s'est alourdi à 25 105 martyrs et 62 681 blessés.

L'UE tient une réunion ministérielle sur la situation en Palestine

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE) doivent se réunir lundi à Bruxelles, avec à l'ordre du jour la situation dans les territoires palestiniens occupés, selon l'agenda de l'union.

"Les ministres débattront des développements sur le terrain et dans l'ensemble de la région, et pourraient aborder la dégradation de la situation humanitaire dans la bande de Ghaza, la nécessité de prévenir les répercussions dans la région, ainsi que la voie à suivre", indique l'UE dans son agenda publié sur son site.

La discussion au Conseil des Affaires étrangères de l'UE sera alimentée par des échanges informels se tenant séparément avec notamment le ministre des Affaires étrangères de l'Etat de Palestine et du secrétaire général de la Ligue arabe, selon la même source.

Selon des médias, lors de la réunion, la première des ministres des Affaires étrangères de l'Union cette année, seront discutés les préparatifs en vue de la tenue d'une conférence internationale de paix pour une solution à deux Etats au Moyen-Orient au cours des prochains mois.