Le guide qui comprend quatre axes principaux abordant le cadre conceptuel et les risques liés aux achats en ligne, fournit aux citoyens des conseils sur la manière de procéder aux opérations de commerce électronique conformément aux dispositions de la loi 18-05 et donne un certain nombre de conseils visant à garantir des achats en ligne sûrs.

Il aborde également les principales méthodes et techniques d'escroquerie et de fraude via le web et la manière de réagir face à ces phénomènes dans le but de sensibiliser les citoyens et d'accroître leur vigilance lors de leurs achats en ligne.

Ce guide, disponible en téléchargement sur le site web (www.mpt.gov.dz) du ministère en arabe, anglais et français, a été élaboré en collaboration et la contribution des ministères des Finances, du Commerce et de la Promotion des Exportations, de la Gendarmerie nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale, de l'entreprise Algérie Poste et du Groupement monétique.

La NASA a rétabli le contact avec son petit hélicoptère nommé Ingenuity sur Mars, a annoncé samedi l'agence spatiale, après une panne inattendue qui avait fait craindre la fin de l'engin. L'hélicoptère, qui ressemble à un gros drone, était devenu en 2021 le premier appareil motorisé à effectuer un vol sur une autre planète.

Il était arrivé sur Mars avec le rover Perseverance, qui sert de relais pour transmettre les données entre l'hélicoptère et la Terre et dont la mission est de chercher des traces de vie ancienne sur Mars. Les communications entre l'hélicoptère et le rover ont été soudainement interrompues jeudi lors du 72e vol d'Ingenuity. "Bonne nouvelle aujourd'hui", a écrit samedi en fin de journée le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa, en charge de l'engin, sur les réseaux sociaux. L'agence a indiqué que le contact avait finalement été établi avec l'hélicoptère en ordonnant à Perseverance "d'effectuer des sessions d'écoute de longue durée pour capter le signal d'Ingenuity".

L'équipe en charge de l'hélicoptère "examine les nouvelles données afin de mieux comprendre l'interruption inattendue des communications pendant le vol 72", a-t-elle ajouté. La NASA a précédemment expliqué que le vol de jeudi visait à "vérifier les systèmes de l'hélicoptère, après un atterrissage plus tôt que prévu durant le vol précédent". Ingenuity avait atteint une altitude de 12 mètres, a expliqué la Nasa dans ce message publié vendredi soir, mais "durant sa descente, les communications entre l'hélicoptère et le rover se sont terminées plus tôt, avant l'atterrissage". Le JPL avait fait savoir vendredi que le rover Perseverance ne pouvait pas voir Ingenuity, mais que ses équipes "pourraient considérer rouler plus près pour une inspection visuelle".

La Nasa a déjà momentanément perdu le contact avec l'hélicoptère par le passé, notamment pour une longue période d'environ deux mois l'année dernière. Ingenuity, qui ne pèse que 1,8 kg, n'était à l'origine censé décoller que cinq fois, mais la mission a dépassé toutes les attentes. Au total, l'hélicoptère a parcouru quelque 17 kilomètres, et volé jusqu'à une altitude de 24 mètres. Sa longévité est remarquable, notamment sachant qu'il doit survivre aux nuits glaciales martiennes, en se réchauffant grâce à des panneaux solaires chargeant ses batteries la journée. En collaboration avec Persévérance, il a joué le rôle d'éclaireur aérien pour aider son compagnon à roues à rechercher d'éventuels signes d'une vie microbienne ancienne.

Le satellite iranien lancé récemment envoie son premier signal à la Terre

Le satellite développé par l'Iran et lancé récemment a envoyé son premier signal à la Terre, a rapporté dimanche l'agence de presse semi-officielle Tasnim. "Nommé Soraya, le satellite, qui a été placé en orbite à quelque 750 km au-dessus de la surface terrestre samedi, a réussi à transmettre son premier signal à la Terre", a fait savoir Tasnim en citant l'Agence spatiale iranienne.

Le ministre iranien des Technologies de l'information et de la communication, Issa Zarepour, a également confirmé dimanche la réception du premier signal du satellite dans un message publié sur le réseau social iranien Virasty. "La nuit dernière, nos stations terrestres de poursuite de satellites ont reçu les signaux et données télémétriques de Soraya qui prouvent le bon fonctionnement de ses sous-systèmes d'alimentation en énergie, de positionnement automatique, de communication et commande ainsi que de traitement, ce qui indique que le satellite est en bon état." D'après Tasnim, le satellite léger de recherche et de télécommunication, d'un poids de 47 kg et d'une durée de vie de trois ans, a été envoyé en orbite par le véhicule de lancement iranien à trois étages et à combustible solide Qaem-100, qui a été développé par la Division aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Lorsqu'il a annoncé le lancement du satellite dans un message précédent samedi, M. Zarepour a déclaré que le lancement avait établi un nouveau record en matière d'altitude. Selon l'agence de presse semi-officielle Fars, le satellite Soraya a été fabriqué par le Centre iranien de recherche spatiale. En novembre 2022, le CGRI avait effectué avec succès un lancement d'essai du lanceur de satellites Qaem-100, a noté l'agence de presse officielle iranienne IRNA.