Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a effectué une visite d’inspection au projet de la Banque de gènes, en cours de réalisation dans la commune de Baraki (Alger), indique un communiqué du ministère.

Lors de cette visite de terrain qui a eu lieu samedi, M. Cherfa s’est enquis de l’avancement des travaux de ce projet «stratégique» qui s’étend sur une surface de 2 hectares, et a inspecté les différents pavillons et équipements ainsi que les installations achevées, précise la même source. A noter que cette banque disposera dans un premier temps d’une capacité de stockage initiale de 80 000 entre espèces végétales et animales, selon les déclarations du ministre de l’Aagriculture. Ce projet visant à préserver le patrimoine génétique national vient compléter le projet de la banque des semences, inaugurée en 2022.