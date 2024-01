Les unités du Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO), ont démantelé, durant la semaine écoulée, un réseau criminel spécialisé dans le blanchiment d’argent issu de l’évasion fiscale, au niveau de la commune d’Ouled Moussa (Boumerdès), a indiqué, dimanche, un communiqué des services de la Sûreté nationale.

Les unités du Service central de lutte contre le crime organisé «ont mis fin, au cours de la semaine écoulée, aux activités d’un réseau criminel et arrêté ses six (6) membres pour blanchiment d’argent issu de l’évasion fiscale, en utilisant des fausses factures et des transactions financières dans le domaine du commerce de gros de fer, ayant occasionné des pertes financières importantes au Trésor public, et ce, au niveau de la commune d’Ouled Moussa dans la wilaya de Boumerdès», a précisé la même source. Après achèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Khemis El Khechna pour «délit d’évasion fiscale et usage de méthodes frauduleuses, blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel et infraction à législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger», a conclu le communiqué.