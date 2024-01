Les ventes de véhicules d'occasion en Chine ont augmenté de près de 15% en 2023, le marché ayant présenté une forte résilience de développement avec le soutien de politiques, d'après les données industrielles.

Plus de 18,41 millions de véhicules d'occasion ont changé de mains dans le pays l'année dernière, avec des transactions totalisant 1.180 milliards de yuans (environ 165,81 milliards de dollars), selon l'Association des concessionnaires automobiles de Chine.

En 2023, le marché chinois des véhicules d'occasion a montré une forte résilience, avec l'élargissement de la taille de transaction et l'amélioration soutenue de la circulation interrégionale avec le soutien des mesures politiques visant à éliminer des obstacles dans le secteur, a indiqué l'association.

Elle a également mis l'accent sur le rôle ''important'' du marché pour activer les réserves automobiles, stimuler la consommation de nouveaux véhicules et satisfaire la demande des consommateurs à différents échelons.