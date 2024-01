Une 8ème agence commerciale de la Banque de développement local (BDL) "479", spécialisée dans le crédit sur hypothèque a été ouverte, dimanche à Sidi Bel Abbes sous la supervision du Directeur général de cette institution bancaire, Youcef Lalmas.

M. Lalmas a souligné que l'ouverture de cette agence, la première du genre dans la wilaya, s'inscrit dans le cadre de l'élargissement du réseau commercial de la BDL, notamment concernant les prêts hypothécaires, pour se rapprocher le plus possible de la clientèle. Le même responsable a souligné, dans une déclaration à la presse, que cette agence commerciale spécialisée dans les prêts hypothécaires sur l'or viendra s'ajouter aux services bancaires classiques et islamiques fournis par les autres agences commerciales de la Banque du développement local dans la wilaya de Sidi Bel Abbes. Evoquant le prêt d'exploitation, il a souligné que la Banque du développement local accompagne les entreprises et les investisseurs afin de les assister et les accompagner, rappelant les différents types de prêts d'exploitation accordés par la banque, les délais de traitement du dossier du crédit, la durée de remboursement et le taux d'intérêt.

Concernant la finance islamique, le Directeur général de la BDL a indiqué que son institution bancaire expose des produits de conformité aux principes de la charia islamique, qui est totalement différente du financement classique, signalant que parmi ces produits, figurent "le crédit-bail immobilier se terminant par la propriété" pour les particuliers, "Mourabaha pour les véhicules" pour les particuliers et "Mourabaha de consommation" pour les particuliers, "Mourabaha d'investissement" pour les entreprises et "Mourabaha d'exploitation" pour les entreprises.

Il a également indiqué que la Banque de développement local s'emploie à accompagner les efforts déployés pour généraliser l'usage du paiement électronique, puisqu'elle offre gratuitement aux commerçants les moyens de paiement électronique, notamment des terminaux, notant dans le même contexte les produits fournis par la banque concernant la fourniture de différents types de cartes électroniques.