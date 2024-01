La quatorzième édition du Salon international du tourisme, voyage et transport (SIAHA 2024) sera organisé, du 20 au 23 février prochain au Centre des conventions d’Oran "Mohamed Benahmed" à Oran, sous la tutelle du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a-t-on appris, dimanche, des organisateurs.

Plus de 180 exposants de différents secteurs touristiques d’Algérie et de pays étrangers sont attendus pour prendre part à cette manifestation, à savoir la Tunisie, l’Egypte, le Qatar, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, la Turquie, l’Azerbaïdjan, la République Tchèque et la Russie, a indiqué à l’APS le directeur du Salon, Noureddine Daoudi.

Prendront part à ce Salon des opérateurs qui activent dans diverses spécialités du secteur touristique, à savoir les agences de tourisme et de voyages, des sites de réservations des hôtels et des complexes hôteliers, des compagnies de navigation aérienne et maritime, des centres de divertissement, des écoles de formation, des établissements bancaires et des sociétés d’assurance, a expliqué M. Daoudi. Cette manifestation verra également la tenue du Salon "Equipement tourisme", un rendez-vous qui constitue un évènement international dédié aux équipements d’hôtellerie et de restauration, avec la participation de plus de 80 exposants nationaux et étrangers, ainsi que des fournisseurs des établissements d’hôtellerie et de restauration, selon les organisateurs.

A la faveur de cette édition, un espace sera consacré au tourisme médical ou thérapeutique avec la participation d’agences et d’établissements spécialisés en la matière, un tourisme de plus en plus prisé, a-t-on indiqué.

Des rencontres sont également prévues entre les hôteliers, les centrales de réservation et les agences de tourisme et de voyages pour la signature de contrats de partenariat en vue de promouvoir la destination touristique Algérie, outre l’organisation de conférences, lors de ce Salon international, qui traiteront de sujets de l’heure, tels que "le tourisme et la digitalisation", "l’accueil" et "Santé et soins".