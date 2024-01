La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a signé dimanche une convention cadre de partenariat avec la Fédération nationale de l'hôtellerie et de tourisme (FNHT) pour fournir une couverture contre l'ensemble des risques relatifs aux activités et au patrimoine de la fédération, indique la CNMA dans un communiqué.

A travers cette convention, "la CNMA Assurance s'engage, à travers son réseau composé de 70 caisses régionales et plus de 550 bureaux locaux, à garantir la couverture assurantielle contre l'ensemble des risques relatifs aux activités et au patrimoine de la FNHT en proposant des avantages et des tarifs préférentiels", en vue de "contribuer de manière concrète à l'accompagnement du secteur du tourisme et de l'hôtellerie notamment en matière d'assurance et de gestion des risques", précise-t-on de même source.

Elle permettra à la compagnie d'assurance "de jouer au mieux son rôle d'assureur accompagnateur, et participer activement au développement du secteur touristique étant un véritable atout pour la concrétisation du programme tracé par les pouvoirs publics qui souligne principalement la diversification économique et le lancement d'une nouvelle dynamique notamment dans les secteurs créateurs de richesse et de postes d'emploi".

La CNMA Assurance tend à travers cette convention "de jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux secteurs majeurs de l'économie nationale : assurance et tourisme et d'inciter les propriétaires d'hôtels à s'investir davantage dans les espaces ruraux en garantissant ainsi une bonne animation touristique en milieu agraire, ce qui donnera un nouvel élan tant au tourisme qu'à l'agriculture", a déclaré Cherif Benhabiles, directeur général de la CNMA, cité dans le communiqué, en soulignant l'importance de cette collaboration. Dans le cadre de ce partenariat, la CNMA proposera sa participation et son intervention par le biais de son personnel technique, ou de tout autre expert pour l'évaluation la prévention et la protection des biens assurés et ce, dans les délai les plus courts. Cette convention, souligne le communiqué, représente une initiative importante dans le cadre du partenariat fructueux entre les deux organismes, il s'agit d'une opportunité pour appuyer le développement du secteur du tourisme et de l'hôtellerie tirant profit de la grande expérience de la CNMA Assurance notamment en ce qui concerne la couverture assurantielle appropriée et les services de conseils et d'accompagnement qu'elle fournit pour ses assurés et ses adhérents. Pour les deux parties signataires, cette convention "confirme un jalon significatif dans l'histoire des deux organismes, ouvrant la voie à une coopération renforcée dans des domaines clés tels que l'assurance et le tourisme, pour relever les défis actuels et futurs et sont convaincues que cette alliance stratégique permettra de trouver des solutions pertinentes", indique encore le communiqué.