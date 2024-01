Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, dimanche à Alger, une délégation de la compagnie allemande "Neuman & Esser", avec laquelle il a évoqué les opportunités d'investissement entre la compagnie allemande et les sociétés du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres du ministère, les deux parties "ont examiné les opportunités d'affaires et d'investissement entre les sociétés du secteur, telles que Sonatrach et Sonelgaz, et la compagnie allemande, dans le domaine des équipements de l'industrie gazière, pétrolière et pétrochimique, des solutions technologiques et du développement de l'hydrogène", précise le communiqué.

Elles se sont, également, félicitées des relations "privilégiées" entre les entreprises nationales et allemandes dans le domaine de l'énergie et des mines. Dans ce cadre, M. Arkab a relevé "l'importance de la coopération et du partenariat entre les entreprises algériennes et allemandes", passant en revue les opportunités d'investissement et de partenariat offertes par le secteur. Le ministre a, en outre, souligné l'importance de l'échange d'expériences, du transfert de connaissances et de technologies modernes, et de la promotion du contenu local, ainsi que de l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques.

Par ailleurs, la délégation allemande a exprimé "l'intérêt majeur" qu'accorde le groupe "Neuman & Esser" à "la création et à l'identification de projets concrets de coopération, notamment au regard du climat favorable à l'investissement", a conclu le communiqué.