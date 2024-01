La direction opérationnelle d’Algérie Télécom de Mascara a réalisé plus de 245 km de fibres optiques, durant l’année écoulée, a indiqué un communiqué de cette instance. Le communiqué de cette direction fait état de la réalisation de 245,5 km de fibres optiques, à travers différentes communes de la wilaya, durant l’année écoulée, ce qui a permis d’augmenter la distance globale du réseau des télécommunications dans la wilaya à près de 2.700 km.

Il a ajouté que cette opération, qui comprend 37 projets d’investissement, vise essentiellement le raccordement aux stations d’émission de la technologie de quatrième génération (4G) du téléphone fixe et d’Internet. Il a été procédé, durant l’année 2023, à l’extension du raccordement en fibres optiques sur une distance de 68 km, depuis la ville de Mascara, en passant par les communes de Matmour, Sidi kada et Zelamta, jusqu’aux frontières de la wilaya de Tiaret, en plus de son raccordement à une autre liaison sur une distance de 78 km de ce réseau, le long de l’autoroute Est-ouest, dans son tronçon qui traverse le territoire de la wilaya de Mascara, permettant la fourniture de services numériques sur cette route.

D’autre part, la direction a raccordé, au cours de l’année écoulée, 60 sites d’habitation à la téléphonie fixe et à l’Internet de très haut débit via la technologie de la fibre optique, ce qui a permis d’augmenter le nombre de sites d’habitat connectés à ce service technologique à plus de 100. Il a été enregistré, au cours de la même période, environ 19.000 nouveaux abonnés Internet et 13.200 abonnés à la téléphonie fixe via la technologie de la fibre optique. Au cours de l’année précédente, les agences commerciales d’Algérie Télécom des daïras de Mascara, Sig, Mohammadia, Ghriss et Tighennif ont obtenu le label de qualité d’accueil «Fi Khidmatikoum» décerné par l’Institut algérien de normalisation (IANOR).