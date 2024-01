Près de 90 % du cheptel de la wilaya de Tébessa ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans une mesure préventive contre cette infection virale, a indiqué dimanche le directeur des services agricoles (DSA).

Dans une déclaration à l’APS, Mokhtar Merzoug a précisé que l’opération, lancée décembre passé, touche à sa fin à travers le territoire de la wilaya après la vaccination qui s’est déroulée dans de bonnes conditions de 90 % du cheptel par 60 vétérinaires des deux secteurs public et privé.

La wilaya de Tébessa a bénéficié d’un quota de 9.000 doses de vaccins contre la fièvre aphteuse, a souligné le même responsable qui a ajouté que les autorités de la wilaya ont émis un arrêté de prolongation sine die de la fermeture des marchés à bestiaux et d’interdiction du déplacement des troupeaux inter-wilayas sans certificat vétérinaire. La wilaya de Tébessa a enregistré des cas confirmés d’infection de troupeaux dans les deux communes d’El Ogla El Melha et d’El Houidjebet nécessitant ainsi, selon le même responsable, la prolongation de la fermeture des marchés à bestiaux et l’intensification du contrôle des déplacements de troupeaux entre les wilayas et vers la Tunisie. Le cheptel de la wilaya de Tébessa se compose de plus de 11.500 bovins, 570.000 ovins, 144.000 caprins et 674 chevaux, a-t-on indiqué.